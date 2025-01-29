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Общество

В Рязани заработал официальный сайт, посвященный 80-летию Победы в ВОВ

Анастасия Мериакри

Комитет по информации и массовым коммуникациям Рязанской области сообщает о том, что начал работу официальный сайт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и тематические сообщества в социальных сетях.

На официальном сайте размещена подробная информация о мероприятиях, спецпроектах и федеральных акциях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В их числе – «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Поезд Победы» и другие. Представлена информация о городах-героях, городах Воинской славы и Трудовой доблести, о важных исторических датах и ключевых событиях на пути к Победе, фотоархивы.

Жители Рязанской области могут присоединиться к официальным группам в соцсетях празднования юбилея Победы. Открыты тематические сообщества в социальных сетях ВКонтактеОдноклассники и мессенджере Телеграм. Здесь представлены материалы о событиях военных лет, можно поделиться историями и воспоминаниями своей семьи, фотографиями, поучаствовать в познавательных конкурсах.

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