В Рязани запустили программу льготной стерилизации домашних животных

По поручению губернатора Рязанской области Рязанская городская ветеринарная станция запускает программу льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили в региональном ГУ ветеринарии.

— Мы понимаем, насколько важно стерилизовать и кастрировать животных. Поэтому мы предоставляем возможность всем владельцам животных сделать это по доступной и выгодной цене, которая снижена на 20-30%. Все операции выполняются квалифицированными врачами с большим опытом работы. Это отличная возможность позаботиться о здоровье вашего питомца прямо сейчас, если вы еще этого не сделали, — говорится в сообщении.

Кастрация и стерилизация — это не только исключение бесконтрольного размножения кошек и собак, но и отличный механизм для корректировки поведенческих проблем у домашних животных.

Прием будет проводиться в двух клиниках по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону: +7(4912) 25-40-38.

Адреса клиник: ул. Ново-Касимовская, д. 14-А и ул. Каширина, д. 22. Режим работы: понедельник — пятница 8:30 — 17:15, перерыв 13:00–13:45, суббота 8:30 — 16:00.