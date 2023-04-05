В Рязани запустили программу льготной стерилизации домашних животных

По поручению губернатора Рязанской области Рязанская городская ветеринарная станция запускает программу льготной стерилизации домашних животных. Об этом сообщили в региональном ГУ ветеринарии.
Кастрация и стерилизация — это не только исключение бесконтрольного размножения кошек и собак, но и отличный механизм для корректировки поведенческих проблем у домашних животных.
Прием будет проводиться в двух клиниках по предварительной записи. Записаться на прием можно по телефону: +7(4912) 25-40-38.
Адреса клиник: ул. Ново-Касимовская, д. 14-А и ул. Каширина, д. 22. Режим работы: понедельник — пятница 8:30 — 17:15, перерыв 13:00–13:45, суббота 8:30 — 16:00.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram