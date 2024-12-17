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Фото с сайта администрации Рязани
Новости Рязани и области

В Рязани запустили «Карту зимней уборки Рязани»

Валерия Мединская

Во вторник, 17 декабря, начинает работать «Карта зимней уборки Рязани». Об этом сообщает администрация города в телеграм-канале.

Карта поможет отследить, где работает снегоуборочная техника и где проводится плановая уборка снега. Обновлением данных занимаются специалисты городского МЦУ. 

Сейчас, в связи с погодными условиями, городские службы переведены в усиленный режим работы. Дирекция благоустройства города и префектуры оперативно отрабатывает заявки рязанцев. 

Напомним, что о качестве зимней уборки города можно сообщить в специальный чат-бот в Telegram.

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