В Рязани заметили машину телеканала «Матч ТВ»

В Рязани на парковке конгресс-отеля «Амакс» заметили машину телеканала «МАТЧ ТВ». Соответствующее фото прислали агентству 7info жители города.

Очевидцы предположили, что съемочная группа телеканала приехала на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам «Гонка Легкова». Фестиваль пройдет в Рязани на биатлонном комплексе «Алмаз» 22 и 23 февраля.

В этом году амбассадорами фестиваля станут Вероника Степанова, Юлия Ступак, Артем Мальцев и Савелий Коростелев, а титульным партнером выступит движение «Здоровое Отечество» и его лидеры – Никита Нагорный, Светлана Ромашина, Евгений Рылов, Дарья Нагорная и Юрий Борзаковский.

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Организаторы готовят трассы на 1 км, 3 км, 5 км, 10 и 20 км для участников разных возрастов и уровня подготовки.

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