В Рязани заменят 15 тысяч светильников за 300 млн рублей

Во всех районах Рязани заменят 15 тысяч уличных светильников почти за 300 млн рублей. Тендер опубликован на портал Госзакупок 22 апреля.

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Начальная (максимальная) цена контракта — 299 993 629,20 рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства города.

Согласно контракту, планируется замена 15 тысяч светильников и установка 252 новых. Подрядчику также предстоит заменить часть кронштейнов, установить шкафы управления освещением.

Срок окончания работ — до 1 февраля 2023 года.