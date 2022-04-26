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Вторник, 26 апреля, 2022

В Рязани заменят 15 тысяч светильников за 300 млн рублей

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В Рязани заменят 15 тысяч светильников за 300 млн рублей

Александр Ильин

Во всех районах Рязани заменят 15 тысяч уличных светильников почти за 300 млн рублей. Тендер опубликован на портал Госзакупок 22 апреля. 

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Начальная (максимальная) цена контракта — 299 993 629,20 рублей. Источник финансирования — средства бюджетных учреждений. Заказчиком выступает Дирекция благоустройства города. 

Согласно контракту, планируется замена 15 тысяч светильников и установка 252 новых. Подрядчику также предстоит заменить часть кронштейнов, установить шкафы управления освещением. 

Срок окончания работ — до 1 февраля 2023 года.

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