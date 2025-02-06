В Рязани задержан рецидивист, ограбивший супермаркет ради застолья

Полицейские раскрыли разбойное нападение на супермаркет в Рязани. 41-летний местный житель, угрожая ножом, похитил из магазина алкоголь и мясные консервы, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

Злоумышленника опознали по приметам, составленным со слов сотрудников торговой точки. Выяснилось, что ранее он отбывал наказание за убийство и преступления, связанные с наркотиками. После освобождения мужчина переехал в Рязань к женщине, с которой познакомился по переписке.

По предварительным данным, преступник решил устроить застолье, но, не имея денег, отправился за спиртным в супермаркет, угрожая персоналу. Скрыться надолго мужчине не удалось — оперативники задержали его, изъяв часть похищенного.

Реклама

Возбуждено уголовное дело по статье о разбое. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.