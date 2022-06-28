В Рязани задержан подозреваемый в краже сумки с двумя смартфонами

49-летнего рецидивиста, местного жителя, задержали сотрудники отдела МВД по Московскому району. Против подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье о краже. Об этом сообщает МВД России по Рязанской области.

Кража произошла в парке имени Гагарина. 26-летний житель города обратился в полицию и рассказал о пропаже сумки с его смартфоном и смартфоном его супруги. По словам потерпевшего, они с супругой возвращались из гостей, где употребляли спиртное. По пути они остановились и присели отдохнуть на скамейку. Мужчина потерял сумку из поля зрения, а позже обнаружил её пропажу. Предположительно, сумку забрал прохожий.

После опроса местных жителей сотрудники полиции установили, что похожие смартфоны предлагает на продажу местный житель. Ранее этого рязанца уже судили за мошенничество, кражу и разбойное нападение.

Полицейские нашли подозреваемого и установили его причастность к происшествию. Рецидивиста задержали. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.