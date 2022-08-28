Воскресенье, 28 августа, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани задержан мужчина, объявленный в федеральный розыск

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Жителя областного центра разыскивали по подозрению в краже.

Мужчину, распивающего алкоголь, заметили на улице сотрудники ППСП днём 26 августа. Полицейские пресекли административное правонарушение. Об этом сообщили в УМВД по Рязанской области.

Нарушителем оказался 42-летний рязанец, скрывавшийся от полиции. В федеральный розыск гражданин был объявлен по подозрению в краже в рамках уголовного дела, возбуждённого следственным подразделением ОМВД по Октябрьскому району Рязани.

Мужчину задержали и препроводили в отдел полиции для разбирательства и передачи инициаторам розыска.

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