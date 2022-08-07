В Рязани задержали подозреваемого в краже денег с утерянной карты пенсионерки. В отношении 37-летнего неработающего жителя областного центра возбудили уголовное дело о краже.

70-летняя рязанка заявила в полицию о хищении денег с банковской карты, которую она потеряла. На её телефон поступали уведомления о списании средств за покупки в разных магазинах. Со счёта было похищено 6862 рубля.

Сотрудники угрозыска МВД по Октябрьскому району города посетили торговые точки, где были произведены покупки, установили личность покупателя, нашли и задержали его.

Злоумышленник не предпринял попыток к возвращению карты владелице, не обратился в отделение банка и отдел полиции, а присвоил чужие деньги. Об этом сообщили в управлении МВД по Рязанской области.