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Вторник, 30 ноября, 2021
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В Рязани задержали мужчину, угрожавшего задушить супругу

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

На Касимовском шоссе Рязани полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который грозился задушить 51-летнюю супругу, сообщает УМВД России по региону. 

В полицию поступило сообщение, что в квартире на Касимовском шоссе разгорелась семейная ссора: супруг избивает жену. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы. 

Семейный конфликт, который мог закончиться тяжким преступлением, удалось пресечь. Подозреваемого препроводили в отдел полиции. 

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Наказание предусматривает 2 года лишения свободы.

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