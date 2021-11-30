В Рязани задержали мужчину, угрожавшего задушить супругу

На Касимовском шоссе Рязани полицейские задержали 47-летнего местного жителя, который грозился задушить 51-летнюю супругу, сообщает УМВД России по региону.

В полицию поступило сообщение, что в квартире на Касимовском шоссе разгорелась семейная ссора: супруг избивает жену. На место выехали сотрудники патрульно-постовой службы.

Семейный конфликт, который мог закончиться тяжким преступлением, удалось пресечь. Подозреваемого препроводили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ. Наказание предусматривает 2 года лишения свободы.