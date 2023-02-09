Четверг, 9 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали мужчину с крупной партией «синтетики»

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

На окраине Рязани патруль полиции задержал мужчину с синтетическими наркотиками. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

8 февраля около 10 часов утра на улице Бирюзова возле садовых домиков экипаж ППСП заметил подозрительного прохожего. Мужчина нервничал и постоянно оглядывался. Полицейские подъехали к нему и выяснили, что при себе у гражданина есть синтетические наркотики двух видов.

На место прибыли сотрудники УНК УМВД. Подозреваемым оказался 38-летний рязанец, ранее судимый за причинение средней тяжести вреда здоровью. При себе у него обнаружили два свёртка – с 2,35 граммами производного N-метилэфедрона и с метадоном массой около 1 грамма, а также шприц.

Следователь ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело по статье о незаконных приобретении, перевозке и хранении наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В Рязани задержали мужчину с крупной партией «синтетики»

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