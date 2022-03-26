В Рязани задержали мужчину, который снял 16 тысяч рублей с утерянной банковской карты

В Рязани полиция задержала 35-летнего ранее судимого мужчину, который снял 16 тысяч рублей с утерянной банковской карты 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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На телефон потерпевшего стали приходить уведомления о списании средств. Прежде, чем он успел заблокировать карты, злоумышленник успел похитить 16 тысяч рублей.

Вскоре личность подозреваемого удалось установить. Им оказался рецидивист, которого раньше судили за кражу и грабёж.

Мужчину задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.