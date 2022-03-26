3.2 C
Рязань
Суббота, 26 марта, 2022

В Рязани задержали мужчину, который снял 16 тысяч рублей с утерянной банковской карты

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали мужчину, который снял 16 тысяч рублей с утерянной банковской карты

Александр Ильин
арест

В Рязани полиция задержала 35-летнего ранее судимого мужчину, который снял 16 тысяч рублей с утерянной банковской карты 37-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

- Реклама -

На телефон потерпевшего стали приходить уведомления о списании средств. Прежде, чем он успел заблокировать карты, злоумышленник успел похитить 16 тысяч рублей. 

Вскоре личность подозреваемого удалось установить. Им оказался рецидивист, которого раньше судили за кражу и грабёж. 

Мужчину задержали, в его отношении возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.  

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяВ Рязанской области 27 марта ожидается сильный ветер и похолодание
Комментарии для сайта Cackle
spot_img