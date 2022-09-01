Четверг, 1 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Рязани задержали мужчину и женщину по подозрению в незаконном обороте наркотиков

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники ППСП УМВД по Рязанской области задержали двух рязанцев, подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

31 августа в 17:40 на окраине Рязани возле супермаркета наряд отдельного батальона ППСП заметил мужчину и женщину, которые странно передвигались.

Когда патруль направился к паре, чтобы поинтересоваться, нужна ли помощь, прохожие попытались скрыться в магазине.

Мужчину и женщину остановили. Полицейские предположили по внешним признакам пары, что граждане находятся в состоянии опьянения.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по Московскому району Рязани, прибывшие на место, установили причастность 46-летнего жителя областного центра и 36-летней рязанки к незаконному обороту наркотиков.

Пару препроводили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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