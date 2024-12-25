В Рязани задержали курьера мошенников, обманувших пенсионеров

В Рязани полицейские задержали мужчину, причастного к дистанционным мошенничествам, жертвами которых стали четыре пенсионерки. Подробности сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

В полицию обратилась 85-летняя местная жительница, сообщив, что у нее похитили 300 тысяч рублей. Ей позвонила якобы внучка и попросила выслушать мужчину, который находился рядом. Незнакомец сообщил, что внучка стала виновницей ДТП, и для того чтобы избежать наказания, необходимо выплатить компенсацию пострадавшим. Доверчивая пенсионерка передала наличные курьеру, который приехал к ее дому.

Позже женщина связалась с внучкой, которая оказалась в полном порядке. Осознав, что стала жертвой мошенников, она обратилась в полицию и подробно описала внешность курьера.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Оперативники уголовного розыска выяснили, что за деньгами приезжал таксист, который затем доставил пакет в Реутов мужчине, оплатившему доставку. Следствие установило, что к преступлению причастен 28-летний житель Подмосковья, который в тот момент находился в Рязани. Его удалось задержать.

В ходе расследования выяснилось, что задержанный причастен еще к трем аналогичным преступлениям. Жертвы — пенсионеры в возрасте от 73 до 84 лет — пока не обращались в полицию.

По предварительной информации, мужчина нашел в интернете предложение подработать курьером. Он выполнял поручения мошенников, направляя сотрудников службы доставки по указанным адресам, а полученные деньги отправлял подельникам, оставляя себе процент.

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Расследование продолжается.