Четверг, 16 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани задержали иностранца, оптом сбывавшего наркотики

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта УМВД по Рязанской области

Сотрудники УНК УМВД по Рязанской области задержали участника этнической преступной группы — иностранца, занимавшегося сбытом оптовых партий героина и метадона. Подробности привели в УМВД по региону.

Задержания выходцев из стран Средней Азии, розничных закладчиков запрещённых веществ, прошли в конце 2022 — начале 2023 года. Затем оперативники вышли на след их сообщника, поставлявшего дилерам криминальный товар. Все члены группировки не были знакомы между собой, общались они через интернет-мессенджеры. Специалисты наркоконтроля выяснили, что ключевую роль в группе играет 30-летний мигрант, постоянно проживающий в Рязани.

Мужчину задержали в Спас-Клепиках, куда он приехал для закладки в тайник 6 граммов героина. В квартире дома на улице Юбилейной, которую снимал подозреваемый, правоохранители изъяли 7 граммов героина. Возле дома злоумышленника нашли схрон с партией метадона — упаковка из 100 свёртков общей массой 43 грамма.

Предварительно установлено, что иностранный гражданин работал на нелегальный интернет-магазин и сбывал наркотики на территории Рязанской и других областей.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. По ходатайству следствия суд заключил подозреваемого под стражу.

Полицейские продолжают сбор и закрепление доказательств преступной деятельности мужчины и его сообщников.

В Рязани задержали иностранца, оптом сбывавшего наркотики
В Рязани задержали иностранца, оптом сбывавшего наркотики
В Рязани задержали иностранца, оптом сбывавшего наркотики

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации