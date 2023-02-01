В Рязани задержали двух девушек с «синтетикой»

Патруль полиции задержал двух юных жительниц Рязани с запрещённым веществом. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области заметили на маршруте патрулирования в Рязани двух подозрительных девушек. Одна из них искала что-то возле кустов, а вторая осматривалась, стоя неподалёку.

Полицейские подошли к девушкам и выяснили, что при себе у тех имеется наркотик.

На место вызвали сотрудников подразделения УНК, которые нашли у 20-летней рязанки и её 22-летней подруги пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза установила, что это производное N-метилэфедрона массой 28,71 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.