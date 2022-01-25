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Вторник, 25 января, 2022
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В Рязани задержали 39-летнего рецидивиста, укравшего планшет у пенсионерки

Александр Ильин
Фото: УМВД России по Рязанской области

Рязанские полицейские задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя, подозреваемого в краже планшета у 65-летней пожилой женщины, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

Преступление было совершено на улице Крупской. Рядом с указанным адресом проживал и предполагаемый злоумышленник. Ориентировку на него передали наружным патрулям.

Вскоре мужчину поймали на улице Культуры. Для дальнейшего разбирательства его доставили в отдел полиции. Планшет изъяли. 

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).

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