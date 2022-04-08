В Рязани задержали 23-летнего оптовика, снабжавшего наркотиками сеть закладчиков

В Рязани полиция при силовой поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали 23-летнего местного жителя с двухкилограммовый партией синтетических наркотиков, которая предназначалась для реализации через сеть закладчиков, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

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Молодого человека задержали на въезде в Рязань со стороны Москвы. В багажнике его автомобиля нашли свертки с производным N-метилэфедрона общей массой 1 килограмм 987 грамма.

Ещё 340 граммов «синтетики» и 5 граммов гашиша и марихуаны обнаружили в его квартире на улице Лермонтова. В общей сложности было изъято более 2 килограммов 370 граммов наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3, ст. 30, ч. 4. и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах).