1.9 C
Рязань
Пятница, 3 декабря, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

В Рязани задержали 20-летнего вора-рецидивиста

Александр Ильин

Рязанские полицейские задержали ранее судимого 20-летнего местного жителя, который подозревается в краже из супермаркета на улице Зубковой, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

С заявлением о пропаже товаров из торгового зала обратился представитель магазина. Получив описание внешности злоумышленника, оперативники смогли установить его личность. 

Ранее судимого за кражу и грабёж молодого человека нашли на одной из улиц Рязани и препроводили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

396ФанатыМне нравится
2,843ЧитателиЧитать
1,515ЧитателиЧитать
spot_img