В Рязани задержали 20-летнего вора-рецидивиста

Рязанские полицейские задержали ранее судимого 20-летнего местного жителя, который подозревается в краже из супермаркета на улице Зубковой, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

С заявлением о пропаже товаров из торгового зала обратился представитель магазина. Получив описание внешности злоумышленника, оперативники смогли установить его личность.

Ранее судимого за кражу и грабёж молодого человека нашли на одной из улиц Рязани и препроводили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ.