В Рязани задержали 20-летнего рецидивиста из Брянской области

В Рязани задержали рецидивиста по подозрению в серии квартирных краж и угонов автомобиля и мотоциклов. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Оперативники угрозыска УМВД по Рязанской области с коллегами из ОМВД по Октябрьскому и Московскому районам Рязани установили, что в регион прибыл 20-летний житель Брянской области, объявленный в федеральный розыск по подозрению в кражах. Ранее мужчину не раз судили за аналогичные преступления.

Оперативники установили причастность подозреваемого к краже 3 сотовых телефонов, планшетного компьютера и сумки с документами из дома 54-летней женщины на окраине Рязани. В апреле этого года грабитель проник в жилище пенсионерки, разбив окно.

Второй эпизод произошёл в квартире 60-летней рязанки на улице Новосёлов. Хозяева забыли закрыть входную дверь. Злоумышленник воспользовался случаем и похитил из одежды в коридоре 10 тысяч рублей. Оперативники выяснили, что к этому грабежу причастен брянский рецидивист.

Позже стало известно, что от дома на улице Западной похитили припаркованный владельцем мотоцикл «Ямаха». Очевидцы заметили злоумышленника. По описанию внешности он был похож на разыскиваемого.

Вскоре при содействии сотрудников ППСП оперативники нашли подозреваемого на улице Рязани и задержали. Мотоцикл изъяли.

Житель Брянской области оказался причастен к угону автомобиля и мотоцикла, припаркованных на улице Великанова.

Предварительно, мужчина приехал в Рязань, чтобы скрыться от правоохранительных органов. Он снял квартиру, потратил все сбережения и решил добыть деньги знакомым криминальным способом. Злоумышленник применил навыки взлома охранных систем автомобилей и угнал иномарку, но сбыть её побоялся и оставил на улице. Угнанный с улицы Великанова мотоцикл подозреваемый тоже бросил: мотоцикл «Ямаха» понравился угонщику больше. На нём мужчину и задержали.

В отношении злоумышленника возбудили уголовные дела по статьям о краже, угоне, грабеже и разбое. Он заключён под стражу.