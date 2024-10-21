В Рязани задержали 18-летнего парня с «синтетикой»

18-летнего парня с синтетическим наркотиком поймали в Рязани. Об этом информирует пресс-служба Управления МВД по региону.

Сотрудники патрульно-постовой службы на Касимовском шоссе заметили гражданина, который попытался от них скрыться. В итоге его задержали. Он не стал скрывать, что занервничал, так как при себе у него запрещённые вещества.

Для разбирательства на место прибыли сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков. У парня изъяли свёрток с производным N—метилэфедрона. Масса свёртка — 1,47 грамма. Также у задержанного при себе было приспособление для употребления наркотиков.

В отношении рязанца возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере).