В Рязани вырос спрос на работников агропромышленной сферы

После небольшого затишья на рынке труда возобновляется активность. Во второй половине марта на платформе Авито Работа количество активных соискателей в России выросло на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Активность проявляют представители агропромышленного комплекса, где с наступлением весны требуются работники. Число таких вакансий в целом про России увеличилось на треть, спрос от соискателей — на четверть.

В январе–марте 2022 года количество вакансий в группе профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство» в Рязани увеличилось на 10%.

Медианная зарплата для отрасли по всей стране составляет 40 000 рублей. В Рязани такая же цифра, её размер увеличился на 14% по сравнению с прошлым годом. На большие суммы по России могут претендовать машинисты (50 000 рублей), трактористы (47 500 рублей) и агрономы (40 000 рублей).

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Соискатели также стали чаще интересоваться вакансиями в аграрно-промышленном секторе. Так, годовая динамика в Рязани составляет 23%.