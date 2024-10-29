Советский районный суд Рязани вынес приговор Павлу Титову, занимавшему должность заместителя начальника управления транспортной безопасности Росжелдора. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По данным следствия, Титов получил взятку в размере свыше 12 млн рублей за содействие в заключении контрактов на поставку обучающих комплексов для ряда университетов путей сообщения. Соучастниками преступления выступили Любовь Журавлёва и Михаил Евсеев, обвинённые в даче взятки.

Судом установлено, что в 2013 году Евсеев и Журавлёва передали Титову крупную сумму, чтобы обеспечить получение контрактов для университетов в Дальневосточном, Сибирском, Уральском и Иркутском регионах.

За взятку Титов получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в размере 445,2 млн рублей и запрет на госслужбу на 10 лет. Также в собственность государства конфискована квартира, приобретённая на полученные преступным путём средства.

Михаил Евсеев приговорён к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 254,4 млн рублей. Любовь Журавлёва получила 7 лет и 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года и 6 месяцев и штрафом в 254,4 млн рублей.