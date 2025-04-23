В Рязани выявили нарушения в сфере летнего отдыха детей

Установлено, что Региональной общественной организацией «Объединение педагогических отрядов Рязанской области» отдых и оздоровление несовершеннолетних детей в лагере в с. Ласково Рязанского района организованы с нарушением требований закона. Об этом сообщает прокуратура Рязанской области

В ходе проведенной прокуратурой района проверки установлены факты несоблюдения противопожарных норм, санитарно-эпидемиологических нормативов в сфере питания, с детьми работали лица, не имеющие справок о судимостях, а «лагерь» фактически являлся жилым домом.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены, деятельность «Объединения педагогических отрядов Рязанской области» по организации летнего отдыха и оздоровления детей признана незаконной.

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Решение суда обращено к немедленному исполнению, в законную силу не вступило.

Ранее по постановлению прокуратуры района директор «Объединения педагогических отрядов Рязанской области» привлечен к административной ответственности» в виде административного штрафа в размере 250 тыс. рублей.