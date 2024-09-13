В Рязани выделили автомобиль для пациентов городских больниц

В связи с ремонтными работами медицинского оборудования, в городских поликлиниках ОКБ, №10 и №14 временно приостановлено проведение компьютерной томографии с болюсным контрастированием. Для обеспечения доступности медицинской помощи, процедуру решили проводить в Михайловской межрайонной больнице, сообщает администрация Рязани.

Чтобы пациентам было удобно добираться, администрация города Рязани организовала специальный транспорт.

Пациенты, которым назначена компьютерная томография с болюсным контрастированием, будут доставляться в Михайловскую больницу и обратно на комфортабельном транспорте.