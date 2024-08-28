В Рязани введут ограничения движения транспорта в связи с Днем города

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню города, в Рязани будут введены ограничения на движение транспорта. Об этом сообщается на сайте администрации.

Ограничения движения будут 29 августа с 06:00 до 21:00 по части дороги от Новослободской улицы до дома № 36 по Лево-Лыбедской улице. 30 августа с 06:00 до 21:00 по части Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающих к территории цирка. 30 августа с 06:00 до 13:00 по части улицы Горького, примыкающей к саду Рязанского музыкального театра.

Запрет на стоянку будет действовать 30 августа с 15:00 до 22:00 на Новослободской улице.

Ограничения движения общественного транспорта будут действовать 30 августа с 18:00 до 22:00 и 31 августа с 11:00 до 21:00 по части дороги от Новослободской улицы до дома №36. По Лево-Лыбедской улице, территории Лево-Лыбедской и Николодворянской улиц, прилегающих к территории цирка. 31 августа с 09:00 до 16:00 по съезду с улицы Маяковского до дома №44Б по улице Маяковского.