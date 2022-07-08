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В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации

8 июля в воинской части поселка Дягилево прошло торжественное мероприятие, посвященное встрече военнослужащих 34 отдельной железнодорожной бригады, принимавших участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Со словами приветствия к военным обратились первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов, представители депутатского корпуса, военных и ведомственных учреждений.

«Мы знаем, какими усилиями и с каким мужеством вы защищаете наше право на мирную жизнь. Ваше возвращение домой — это огромная радость для всех нас. Низкий вам поклон, ребята, за отвагу и самоотверженность. С прибытием на родную землю!», — сказал Алексей Пустовалов.

Военнослужащих встретили их родные и близкие. С творческими номерами для них выступили рязанские коллективы.

В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации
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