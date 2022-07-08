В Рязани встретили вернувшихся участников спецоперации

8 июля в воинской части поселка Дягилево прошло торжественное мероприятие, посвященное встрече военнослужащих 34 отдельной железнодорожной бригады, принимавших участие в спецоперации на территории Донецкой и Луганской народных Республик. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.
Со словами приветствия к военным обратились первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов, представители депутатского корпуса, военных и ведомственных учреждений.
Военнослужащих встретили их родные и близкие. С творческими номерами для них выступили рязанские коллективы.