В Рязани вручили свидетельства о назначении именных стипендий курсантам

Традиционно торжественная церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества. От имени губернатора Павла Малкова курсантов приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Открывая церемонию, Анна Рослякова отметила: «Вы выбрали для себя непростой путь: путь служения государству, защиты Родины, обеспечения правопорядка. Своим трудом, своим общественным делом вы доказали, что вы лучшие».

Рослякова пожелала стипендиатам успехов и удачи в достижении всех поставленных целей.

Ежегодно именные стипендии губернатора Рязанской области назначаются 15 курсантам образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. В 2022-2023 учебном году за отличные успехи в учебе и общественной деятельности стипендий удостоены курсанты училища ВДВ, Академии ФСИН России, рязанского филиала университета МВД им. В. Я. Кикотя.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.