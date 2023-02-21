В Рязани вручили свидетельства о назначении именных стипендий курсантам

Традиционно торжественная церемония прошла в преддверии Дня защитника Отечества. От имени губернатора Павла Малкова курсантов приветствовала первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.
Рослякова пожелала стипендиатам успехов и удачи в достижении всех поставленных целей.
Ежегодно именные стипендии губернатора Рязанской области назначаются 15 курсантам образовательных организаций, которые реализуют образовательные программы высшего образования в области обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка. В 2022-2023 учебном году за отличные успехи в учебе и общественной деятельности стипендий удостоены курсанты училища ВДВ, Академии ФСИН России, рязанского филиала университета МВД им. В. Я. Кикотя.
Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.
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