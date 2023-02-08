В Рязани вручили сертификаты первым выпускникам курсов сестринского дела

Региональное министерство по делам территорий и информационной политике сообщает о том, что в Рязанской области вручили сертификаты первым выпускникам курсов сестринского дела, организованных по поручению губернатора, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова на базе РязГМУ в рамках партийных проектов «Здоровое будущее» и «Женское движение».

Сертификаты об окончании курсов сестринского дела получили 23 слушателя. Все они прошли теоретический курс и практическую часть обучения в Рязанском государственном медицинском университете имени И. П. Павлова. Ректор вуза, региональный координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Роман Калинин отметил, что проект вызвал большой интерес у рязанцев — за первые три недели заявки на обучение подали более 260 человек. «Мы не первый год реализуем программу по обучению навыкам оказания первой помощи, но в такой массовой форме проводим ее впервые, − сказал Роман Калинин. — Спрос среди тех, кто хотел бы получить навыки, которые необходимы каждому из нас, растет. А это значит, что формируется ядро неравнодушных, деятельных людей, готовых прийти на помощь всем нуждающимся».

По словам Романа Калинина, часть волонтеров, прошедших обучение, изъявили желание отправиться на Донбасс для оказания помощи врачам местных медучреждений. В настоящее время уже вторая группа добровольцев осуществляет уход за пациентами в городских больницах.

В ходе мероприятия присутствующие поделились своими впечатлениями от прохождения курсов сестринского дела и поблагодарили организаторов проекта и руководство РязГМУ за возможность обучения.