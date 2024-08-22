Четверг, 22 августа, 2024

В Рязани вручили государственные и региональные награды жителям региона

Автор: 7info7

Опубликовано

фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязани состоялась торжественная церемония вручения государственных и региональных наград, приуроченная ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте правительства.

Награды получили представители разных сфер: оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, медицины, образования, культуры. Среди награжденных — кавалеры медали ордена «За заслуги перед Отечеством», лауреаты премии «За наивысшие достижения», «Меценат и благотворитель года», а также люди, удостоенные Почетных званий в разных отраслях.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил всех с праздником и отметил, что он символизирует уважение к государственным символам страны и ее достижениям.

«С триколором наши бойцы сейчас идут вперед, успешно решая задачи в зоне СВО. Гордимся каждым из них и ждем домой с Победой. Мы достойно справляемся с вызовами времени. Экономика продолжает укрепляться. Многого добились в формировании технологической независимости. Развивается социальная сфера, улучшается инфраструктура», – сказал Павел Малков.

Глава региона также подчеркнул важность труда каждого жителя Рязанской области и отметил достижения региона в экономике, социальной сфере и инфраструктуре.

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