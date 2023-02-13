В Рязани временно не работает один из отделов управления соцзащиты

Отдел управления соцзащиты на улице Дзержинского в Рязани временно закрыт. Об этом сообщает Министерство соцзащиты Рязанской области. В здании по адресу ул. Дзержинского, д. 7 ведутся ремонтные работы.
Граждане могут обращаться в другие отделы по адресам:
Московское шоссе, д. 18;
ул. Толстого, д. 10 (литера Б);
ул. Горького, д. 1.
Консультации по мерам соцподдержки можно получить по многоканальному телефону единого контакт-центра 8 (800) 600-0000 (звонок бесплатный). Можно также записаться на приём по региональному социальному телефону 8 (4912) 513-600.
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