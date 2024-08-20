В Рязани врачи ОКБ помогли женщине, у которой одна нога стала короче другой

Врачи Рязанской ОКБ помогли женщине, у которой одна нога стала короче другой. Историю пациентки медики рассказали на странице клиники ВКонтакте.
В 2023 году пациентка упала, сломала шейку бедра. После этого женщину безрезультатно лечили в районной больнице. У неё сформировался ложный сустав, полностью разрушилась часть бедренной кости. В результате одна нога стала короче другой.
Дискомфорт, боль, каждый шаг превращается в пытку, описывают медики состояние пациентки до приезда в Рязань.
В Рязанской ОКБ травматологи сделали эндопротез тазобедренного сустава и полностью восстановили длину ноги.