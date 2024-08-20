Вторник, 20 августа, 2024

В Рязани врачи ОКБ помогли женщине, у которой одна нога стала короче другой

Автор: 7info

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Фото: vk.com/okb_ryaz

Врачи Рязанской ОКБ помогли женщине, у которой одна нога стала короче другой. Историю пациентки медики рассказали на странице клиники ВКонтакте.

В 2023 году пациентка упала, сломала шейку бедра. После этого женщину безрезультатно лечили в районной больнице. У неё сформировался ложный сустав, полностью разрушилась часть бедренной кости. В результате одна нога стала короче другой.

Дискомфорт, боль, каждый шаг превращается в пытку, описывают медики состояние пациентки до приезда в Рязань.

— Никаких прогнозов! Отягощенный соматический статус, длительность заболевания… Другие врачи лишь разводили руками, — пишет автор сообщения.

В Рязанской ОКБ травматологи сделали эндопротез тазобедренного сустава и полностью восстановили длину ноги.

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