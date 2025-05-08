В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение музыкантов учреждения. Организовать церемонию в преддверии Дня Победы молодоженам помог «Сервис-ЗАГС». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Владимир и Ксения Власовы познакомились в кругу друзей, нашли общие интересы, оба испытывают большую любовь к музыке и технике. И кольцами молодожены обменялись под музыку инструментально-вокального ансамбля «Снова-здорово».

Церемонию бракосочетания посетили не только приглашенные родные и близкие, но и рязанцы, проходящие мимо. После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.