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Семья и отношения

В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение

Анастасия Мериакри

В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение музыкантов учреждения. Организовать церемонию в преддверии Дня Победы молодоженам помог «Сервис-ЗАГС». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Владимир и Ксения Власовы познакомились в кругу друзей, нашли общие интересы, оба испытывают большую любовь к музыке и технике. И кольцами молодожены обменялись под музыку инструментально-вокального ансамбля «Снова-здорово». 

Церемонию бракосочетания посетили не только приглашенные родные и близкие, но и рязанцы, проходящие мимо. После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
В Рязани впервые заключили брак перед областной филармонией под музыкальное сопровождение После официальной части бракосочетания молодых и горожан ждал уличный концерт от артистов областной филармонии, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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