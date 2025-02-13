В Рязани возбуждены уголовные дела о коммерческом подкупе

Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области в отношении четырех местных жителей возбуждено два уголовных дела о совершении группой лиц по предварительному сговору коммерческого подкупа (п. «а» ч. 3 ст. 204 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с января 2018 года по август 2023 года женщина, занимая на предприятии города Рязани должность менеджера по снабжению, неоднократно получала от троих представителей организаций-контрагентов незаконное вознаграждение на общую сумму более 500 тысяч рублей за способствование заключению и поддержанию долгосрочных договорных отношений с указанными юридическими лицами.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Рязанской области.

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По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы и выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.