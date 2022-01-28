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Пятница, 28 января, 2022

В Рязани возбудили второе уголовное дело против вора-рецидивиста, призывавшего к экстремизму

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В Рязани возбудили второе уголовное дело против вора-рецидивиста, призывавшего к экстремизму

7info7

24 января в Рязани возбудили второе уголовное дело в отношении вора-рецидивиста, который размещал в соцсетях призывы к совершению нападений по мотивам национальной ненависти. Информация об этом появилась в telegram-канале «Опер слил».

В местах лишения свободы мужчина провёл в общей сложности 19 лет. Он отбывал наказания за преступления по ч.1 ст. 161, ч.4 ст. 162, ч.2 ст. 209, ч.3 ст. 222 УК РФ.

В соцсетях вор-рецидивист призывал пользователей к совершению экстремистских действий. Его заключили под стражу.

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