Суббота, 31 августа, 2024

В Рязани возбудили уголовное дело после падения ребёнка из окна

Автор: Алексей Самохин

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Следственные органы СК России по Рязанской области возбудили уголовное дело по факту травмирования ребенка в результате падения из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Дело возбуждено по статье 125 УК РФ (оставление в опасности) в отношении матери пострадавшего мальчика.

Согласно материалам следствия, мальчик в возрасте 1 года 3 месяца находился в квартире под присмотром своей 11-летней сестры. В момент происшествия матери детей дома не было. Ребенок выпал из окна и получил травмы, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По информации прокуратуры Рязанской области, ЧП случилось в жилом доме на улице Космонавтов в Рязани.

Следователи проводят необходимые действия для сбора и закрепления доказательств по данному делу.

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