В Рязани возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты работникам

В Рязани завели уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам коммерческой организации (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, два человека полностью не получили заработанное за период с февраля по апрель 2020 года. Долг предприятия перед работниками превышает 193 тысяч рублей.

Следователи анализируют финансово-хозяйственную деятельность организации, принимают меры по погашению задолженности по заработной плате.

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