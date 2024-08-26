В Рязани возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка на детской площадке

В Рязани по факту травмирования ребенка на территории детского игрового комплекса в парке «Новопавловская роща» возбуждено уголовное дело о халатности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Инцидент произошел 12 августа. Пятилетнему ребенку прямо на голову упала цепь и крепежный элемент качелей. Девочку доставили в больницу, где ей оказали необходимую помощь.

Следователи проверили действия должностных лиц администрации города Рязани, в обязанности которых входит контроль за техническим состоянием игровой площадки. Им будет дана надлежащая юридическая оценка.

По уголовному делу проводятся процессуальные действия. Отмечается, что они направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, а также сбор и закрепление доказательственной базы.