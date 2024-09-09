Понедельник, 9 сентября, 2024

В Рязани воссоздан сапог XV века

Автор: 7info7

Опубликовано

фото группы РИАМЗ

Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря восстановили кожаный сапог, найденный на Введенском раскопе в Рязани в 2023 году. Об этом сообщается в группе «РИАМЗ».

Разрозненные детали сапожка, аккуратно извлечённые археологами из земли, датированы второй половиной XV – началом XVI веков. Их собрали и отреставрировали.

В итоге получился сапог с подошвой около 18 см, такую обувь мог носить ребенок лет пяти. В высоту отголенище достигает 24 см, а задник сапога украшен декоративными гвоздиками.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани взяли под стражу водителя, устроившего массовую аварию, в которой погиб 5-летний ребенок

Фонтан фекалий засняли рязанцы на улице Быстрецкой

Момент столкновения легковушки и мотоцикла, в котором погиб байкер, попал на видеорегистратор

Опубликовано видео уничтожения БМП Bradley в Харьковской области

Роман Иголкин избран депутатом в Рязанскую областную Думу

ТНТ раскрывает имена первой десятки участников шоу «Звёзды в джунглях»

Телеканал ТНТ раскрыл имена первой десятки участников шоу «Звёзды в джунглях»

Концерт Евгения Гришковца перенесли из Филармонии в концертный зал МКЦ

Новый хоккейный сезон 2024-2025 команда «Рязань-ВДВ» начала с побед

Мигранты захватили квартиру жены участника СВО

Рязанская область заняла 25 место в рейтинге рынка труда

Рязань заняла 3 место по снижению цен на жилье на вторичном рынке