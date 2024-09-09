В Рязани воссоздан сапог XV века

Специалисты Всероссийского художественного научно-реставрационного центра им. Грабаря восстановили кожаный сапог, найденный на Введенском раскопе в Рязани в 2023 году. Об этом сообщается в группе «РИАМЗ».

Разрозненные детали сапожка, аккуратно извлечённые археологами из земли, датированы второй половиной XV – началом XVI веков. Их собрали и отреставрировали.

В итоге получился сапог с подошвой около 18 см, такую обувь мог носить ребенок лет пяти. В высоту отголенище достигает 24 см, а задник сапога украшен декоративными гвоздиками.