В Рязани вновь запустят новогоднее уличное телевидение

Новогоднее уличное телевидение вновь будет работать в Рязани в праздничные дни. Об этом стало известно на совещании, посвящённом подготовке к Новому году. Оно прошло в горадминистрации.

Проект новогоднего телевидения был запущен в прошлом году. В очередной раз на различных городских площадках установят мультимедийные экраны, которые будут транслировать поздравления рязанцев.

Запланированы в эфирной сетке новогоднего телевидения познавательные программы и рубрики – «Забавные новости», «Говорит Рязанец», «Новогодний диалог», «Мастерская Деда Мороза», квест «Вам вопрос». Также рязанцам покажут отрывки самых любимых новогодних фильмов и мультфильмов, музыкальные номера и многое другое.

Ожидается, что мультимедийные экраны появятся в ЦПКиО, в Лесопарке и на Лыбедском бульваре. Трансляция новогодних эфирах запланирована и в отдалённых районах города.