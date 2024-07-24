В среду, 24 июля, в Рязани вновь произошло массовое отключение электроэнергии. В МУП «РГРЭС» перечислили перечень улиц, которые остались без электричества.

Это улицы Коняева, Животноводческая, Хиринская, Усадебная, Усадебные проезды с 1 по 4-й, Хиринский проезд, Животноводческий проезд, Московское шоссе, улицы Дягилевская, Центральная, Овражная, Детская, Аллейная, Базарная, 1-й и 2-й Базарные проезды, Тюшевская, Дягилевские проезды с 1-го по 5-й, Аллейные проезды с 1-го по 8-й, Центральные проезды с 1-го по 4-й, проезды Коняева с 1-го по 5-й, улицы Мушковатовская и Почтовая, 1-й и 2-й Почтовые проезды, улицы Березняковская, Шаповская, Дашковская, Парковая, Урожайная, Ясеневая.

Местных жителей предупредили: ремонтные работы по этим адресам будут производиться до полного восстановления электроэнергии. Конкретные временные сроки завершения работ не уточнили.