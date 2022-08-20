В Рязани ветеран ВОВ Александра Тимошина отметила 100-летний юбилей

Сегодня ветеран Великой Отечественной войны Александра Тимошина отметила 100-летний юбилей. Александра Михайловна родилась и выросла в селе Шереметьево Рязанского района, откуда в 1942 году ее призвали в армию. 20-летняя Александра была распределена в 78 инженерно-аэродромный батальон. Его бойцы строили и маскировали запасные аэродромы. Уровень секретности был самый высокий, потому все работы велись по ночам, жить приходилось в землянках в лесу.

После войны Александра Михайловна вернулась в Рязань и устроилась на железную дорогу. Более 20 лет работала дежурной стрелочного перевода на станции Лесок.

Сегодня Александру Михайловну с вековым юбилеем поздравили сотрудники Рязанского территориального управления Московской железной дороги, пожелали крепкого здоровья и бодрости духа, вручили цветы и подарки.