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Вторник, 15 марта, 2022

В Рязани ведётся подготовка к весеннему половодью

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В Рязани ведётся подготовка к весеннему половодью

7info7

Подготовка к весеннему половодью ведётся в Рязани по плану. Об этом на совещании в мэрии 14 марта сообщил руководитель ГОиЧС Сергей Звездочкин.

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Совещание провела глава горадминистрации Елена Сорокина. Ей доложили, что в период паводка весной этого года в Рязани может подтопить отдельные участки посёлка Борки. Согласно прогнозам синоптиков, уровень воды достигнет 4-х метровой отметки, что на 0,5 метра меньше, чем в прошлом году.

В плане подготовки к паводку – обследование водоёмов, обустройство пунктов временного размещения граждан, подготовка запасов предметов первой необходимости в местах возможного подтопления, проведение командно-штабных тренировок.

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