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Татьяна Проводина

В Рязани вечером 11 февраля произошёл пожар

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Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

В субботу, 11 февраля, в Рязани произошёл пожар в 9-этажном панельном доме. Подробности привели в региональном главке МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 19:17. В кладовой многоэтажки загорелся мусор, общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Было эвакуировано 60 человек.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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