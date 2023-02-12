В Рязани вечером 11 февраля произошёл пожар

В субботу, 11 февраля, в Рязани произошёл пожар в 9-этажном панельном доме. Подробности привели в региональном главке МЧС.

Сигнал о возгорании поступил в экстренные службы в 19:17. В кладовой многоэтажки загорелся мусор, общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Было эвакуировано 60 человек.

На пожар выезжали 3 пожарных автомобиля и 14 человек личного состава Государственной противопожарной службы. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.