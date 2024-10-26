В Рязани в субботу произошло массовое отключение электричества

Очередное отключение электричества произошло в Рязани днём в субботу, 26 октября.

По данным РГРЭС, без света временно остались улица Дачная, 2-й Дачный переулок, улицы Заречная, Бронная, Октябрьская, Энгельса, Культуры, Молодёжная, Северная, 1-й Индустриальный переулок.

В течение двух часов подача электричества восстановлена, сообщили представители предприятия.

В то же время в 13:50 аварийное отключение электричества зафиксировано в Дашково-Песочне на улицах Новосёлов, Зубковой, Старое Село.

Бригада ремонтников выехала на место, свет в дома обещают вернуть в течение 2-4 часов.