Суббота, 26 октября, 2024
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В Рязани в субботу произошло массовое отключение электричества

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Алексей Самохин
Изображение от jannoon028 на Freepik

Очередное отключение электричества произошло в Рязани днём в субботу, 26 октября.

По данным РГРЭС, без света временно остались улица Дачная, 2-й Дачный переулок, улицы Заречная, Бронная, Октябрьская, Энгельса, Культуры, Молодёжная, Северная, 1-й Индустриальный переулок.

В течение двух часов подача электричества восстановлена, сообщили представители предприятия.

В то же время в 13:50 аварийное отключение электричества зафиксировано в Дашково-Песочне на улицах Новосёлов, Зубковой, Старое Село.

Бригада ремонтников выехала на место, свет в дома обещают вернуть в течение 2-4 часов.

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