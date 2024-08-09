Пятница, 9 августа, 2024

В Рязани в рамках нацпроекта БКД отремонтируют дороги на мосту и 8 улицах

Автор: 7info

Опубликовано

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона информирует о том, как идут ремонтные работы в городе Рязани в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В этом году в перечень объектов включены мостовое сооружение и восемь улиц. На двух из них уже уложили дорожное покрытие.

Полностью обновили асфальтобетонное покрытие на улицах Щорса и 5-район в Борках. Сейчас на этих участках дорог проводят работы по обустройству проезжей части, устанавливают дорожные знаки и наносят разметку.

На улицах Пушкина и Татарской ремонтируют тротуары. На мосту через реку Лыбедь по улице Маяковского завершили фрезерование изношенного покрытия. На время ремонта пропуск транспорта организован по одной стороне объекта.

На дублере улицы Костычева и улице Центральной в ближайшее время начнётся фрезерование старого асфальтобетонного покрытия.

В текущем дорожно-строительном сезоне также приведут в нормативное состояние дорожное покрытие на улицах Энгельса и на участке от Восточной окружной к посёлку Карцево.

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