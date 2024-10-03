Четверг, 3 октября, 2024

В Рязани в полицию доставили 65 мигрантов

Автор: Алексей Самохин

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В ходе рейдов, проведённых сотрудниками Управления по вопросам миграции УМВД России по Рязанской области и отдельного батальона ППСП УМВД совместно с представителями УФСБ России по Рязанской области, были выявлены нарушения миграционного законодательства.

Мероприятия проводились 30 сентября и 1 октября на территории крупного строительного объекта в посёлке Семчино города Рязани и на производственном объекте в посёлке Храпово Рязанского района. В результате было доставлено в отдел полиции 65 мигрантов.

Сотрудники УВМ УМВД составили 48 административных протоколов за нарушение установленного порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности, незаконное привлечение к трудовой деятельности, а также нахождение на территории Российской Федерации с нарушением режима пребывания (ст. 18.8, 18.9, 18.10, 18.15 КоАП РФ).

По материалам сотрудников УВМ УМВД суды приняли два решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы России в виде принудительного перемещения через государственную границу. Также два иностранных гражданина, ранее совершивших уголовные преступления, были депортированы в страны исхода.

Кроме того, за указанный период на территории Рязанской области было возбуждено 14 уголовных дел за организацию незаконной миграции. Из них: по статье 322.2 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации) — одно уголовное дело, по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации) — 13 уголовных дел.

Также было возбуждено одно уголовное дело в отношении иностранных граждан за совершение преступления, связанного с незаконным сбытом наркотических средств (п. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

Проведение рейдовых и проверочных мероприятий продолжается.

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