В Рязани в двух школах классы закрыли на карантин

В двух рязанских школах закрыли классы на карантин. Об этом 7info сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

По данным на 16 октября, закрытыми остаются два класса (по одному в каждой из двух школ). По словам пресс-службы, трудно точно сказать, когда их снова откроют — все зависит от эпидобстановки.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Рязанской области снижается число заболевших ОРВИ. За прошедшую неделю среди населения области зарегистрировано 7779 случая заболевания (ниже предыдущей недели на 11,9%).