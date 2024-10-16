Среда, 16 октября, 2024

В Рязани в двух школах классы закрыли на карантин

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Изображение от fabrikasimf на Freepik

В двух рязанских школах закрыли классы на карантин. Об этом 7info сообщила пресс-служба администрации города Рязани.

По данным на 16 октября, закрытыми остаются два класса (по одному в каждой из двух школ). По словам пресс-службы, трудно точно сказать, когда их снова откроют — все зависит от эпидобстановки.

Ранее региональное управление Роспотребнадзора сообщало, что в Рязанской области снижается число заболевших ОРВИ. За прошедшую неделю среди населения области зарегистрировано 7779 случая заболевания (ниже предыдущей недели на 11,9%).

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Житель Касимова оштрафован за оскорбление религиозных чувств через сатанинскую символику

Гастроэнтеролог назвал продукты, ускоряющие старение кожи

В Рязанской области создадут рабочую группу по решению вопросов в сфере обращения с отходами

Можно ли изменить направление использования маткапитала, рассказали в Минтруда

Челнинцев шокировали окровавленный голый мужчина и его друг с пилой

Андрей Чубченко расскажет о страшной потере в эфире шоу «Секрет на миллион»

В Сапожковском районе на ремонт моста выделили более 160 миллионов рублей

В Пронском районе три человека пострадали в ДТП

В Забайкалье выстроились в 40-километровую колонну на похоронах героя СВО

Боец СВО из Воронежа обвинил жену в исчезновении денег и оформлении кредитов

В Касимовском районе пропавшего 36-летнего мужчину нашли мертвым

Раскрыты детали убийства внука дедом в Екатеринбурге