В Рязани в ДТП с двумя легковушками пострадал ребёнок

В Рязани произошла дорожная авария, в результате которой пострадал ребёнок. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось 31 января около 18:30 возле дома 94 по улице Большой. За рулём Skoda Kodiaq находился 42-летний рязанец. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 30-летней местной жительницы.

Пятилетний ребёнок, находившийся в Chevrolet, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.