Среда, 1 февраля, 2023
Татьяна Проводина

В Рязани в ДТП с двумя легковушками пострадал ребёнок

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Рязани произошла дорожная авария, в результате которой пострадал ребёнок. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Всё случилось 31 января около 18:30 возле дома 94 по улице Большой. За рулём Skoda Kodiaq находился 42-летний рязанец. По предварительным данным, его автомобиль столкнулся с Chevrolet Lacetti под управлением 30-летней местной жительницы.

Пятилетний ребёнок, находившийся в Chevrolet, получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

Ведётся проверка случившегося.

В Рязани в ДТП с двумя легковушками пострадал ребёнок
В Рязани в ДТП с двумя легковушками пострадал ребёнок

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