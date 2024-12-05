В рязанском сквере Трудовой доблести в 2025 году установят стелу

Скверу у железнодорожного вокзала Рязань-2, расположенного на пересечении Первомайского проспекта с улицей Вокзальной, присвоено наименование «Сквер Трудовой Доблести». Сообщает пресс-служба администрации области.

В сквере на пересечении улиц установят стелу. Монументы выполняются в едином стиле во всех городах со званием трудовой доблести.

Установка стелы в Рязани и благоустройство прилегающей территории запланировано на 2025 год.

В 2024 году учреждена медаль «Рязань – город трудовой доблести». Данную награду получат 315 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и 10 предприятий, которые работали в Рязани в период Великой Отечественной войны.

Напомним, 11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Рязани присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».